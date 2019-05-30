【華冠投顧】鴻海，超跌必超漲！？

中美貿易問題持續僵持，近日消息不斷的傳出，中國有可能祭出『稀土』牌；中國可能從監管或出口許可下手，考慮限制稀土出口。而對於此事，美國政府也曾表示擔憂。這是足以反制美國的一項有力的籌碼，試想中國會放棄不用？而最終是否『稀土』這項目，將成為扭轉中美貿易戰的主要關鍵因素？且持續觀察。但話再說回來，中國出口的稀土所製造的產品，這些產品若再掉過頭來，用來遏制中國，這似乎也有些說不過去！

我們換另一角度來看，川普所挑起的貿易爭端，有一大部分只是在做給選民看，用以兌現之前所開出的競選支票。因此，他僅是在為明年的總統大選鋪路罷了！所以，這事件最終將落了個『雷聲大，雨點小』的結局，這也不無可能。

近日，此利空對於股市的影響力，已見削弱；台股近一個月以來的回檔，仍以多市當中的修正波視之。依據目前情勢觀之，未來一周台股將有機會翻為多方主控局面。加權指數，後市可留意上方 10490-10556 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。

接下來市場矚目焦點，即放在六月底即將登場的 G20 高峰會，川、習的會面，是否將為目前的僵局，帶來一線生機？續關注。

我們持續關注的 2327 國巨，今日，來到第二反壓區之後，近關情怯出現回測，但目前已初具底部即將完成之雛型，後市出現大回升之機率仍高，見下圖。

另外，2317 鴻海於四月初起漲之後，目前又壓抑至起漲區，此區支撐力道不容小覷，近日已見回升之氣勢。日前鴻海表示，近期為了因應市場變化，客戶訂單組合有可能將稍做改變；但目前訂單有增無減，因而對公司的業務無多大影響。公司會因應巿場的需求與變化，往利益極大化的目標邁進。該訊息無疑是給目前的股價打了一劑安定劑，鴻海目前在 72.00 之下止住跌勢，後續推演，詳見下圖之述。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/26 之述

下圖為今日之最新變動；今日，來到第二反壓區關前，出現回測屬常態。

2317 鴻海：

下圖為 05/27 之述，此波摜破支撐出現超跌，後市出現大彈升機率高！

目前於低位區起漲，已見回升之氣勢，見下圖之推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師