歐洲經濟混沌 ECB估祭新招：借你錢 再付你利息

全球壟罩在貿易戰危機下，歐洲經濟更加混沌，德國製造業 PMI 指數已經連續五個月，位於 50 以下的榮枯分水嶺，顯示企業對前景十分悲觀。在這樣的局勢下，利率已經是負的了，下周即將召開的 ECB 會議，還可能祭出什麼政策呢？

根據彭博社調查，經濟學家預期，ECB 可能推出一項慷慨的方法：ECB 借錢給你，還付你利息。

先前 ECB 已推出 2 次定向長期再融資操作 (TLTRO)，即歐元區銀行可以獲得 ECB 的超低息貸款，但條件是銀行只能把錢貸給企業與家計單位，不可以買債等拿來投資。

經濟學家預期，ECB 即將於 9 月推出的「TLTRO 3.0」，很可能更加優惠。如果銀行可以達到 ECB 放貸目標，幫助企業等刺激經濟，那麼 ECB 貸給銀行的 2 年期借貸利率，很可能再下調至 -0.25%，甚至更低，等於 ECB 拜託銀行放貸還付利息給銀行。

資料來源: Bloomberg

在內憂外患之下，多數經濟學家認為，歐洲困境、英國脫歐、貿易緊張、中國放緩等等，對歐洲衝擊的風險都非常高，特別是全球貿易緊張的情勢，是被認為最大風險來源。Dekabank 的經濟學家 Kristian Toedtmann 表示，歐洲需要更多的貨幣政策刺激。

資料來源: Bloomberg

經濟學家預期，ECB 若要調升存款利率，時間點最快也會落在明年 4 月以後，再融資利率的調升時間可能更晚，落在明年 10 月，顯示今年歐洲都沒有調整利率的本錢。

ECB 先前曾表示，利率將維持當前水準，認為下半年經濟會比上半年好一點。但在最近升高的貿易緊張情勢後，下周 6 月 6 日 ECB 開會，是否改變前景看法就可見分曉。

或許 ECB 仍將維持先前看法：「經濟復甦只是延遲，還沒有脫軌」(delayed, not derailed)。Danske Bank 分析師表示，這將意味著，經濟下行風險持續，且未來沒有任何新刺激措施。