ECB砍經濟成長預測、陸出口衰退 油價跌逾1.6%

歐洲央行 (ECB) 下修經濟成長預測、中國 2 月出口大減逾 2 成，加劇了投資人對全球經濟成長趨緩的疑慮；今 (8) 日國際油價下挫，跌逾 1.6%。

台北時間週五晚間 7 點 23 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.67%，至每桶 65.19 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.61%，至每桶 55.75 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐洲央行日前決議延遲升息、下修經濟成長預測，並推出第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)，使市場對全球經濟前景更加悲觀。

另一方面，中國海關總署週五公布 2 月進出口數據，出口年減 20.7%，創 2016 年 2 月以來最大跌幅；進口年減逾 5%，貿易順差降至 41.2 億美元，遠低於預期 (262 億美元)。

截至目前為止，中國原油需求，並未明顯減少，每日原油進口量，依舊維持在 1000 萬桶以上；不過，經濟成長趨緩，恐將削弱市場需求。

石油輸出國組織 (OPEC) 的減產措施，有助支撐油價；然而，美國頁岩油產量飆升，已開始影響 OPEC 的減產成效；自 2018 年初以來，美國頁岩油平均日產量，已增加逾 200 萬桶，來到 1210 萬桶，創新高紀錄。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。