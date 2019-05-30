JDI投資案 台中聯盟將在6月14日前作出最後決定！

日本經營重建中的中小型液晶面板廠 JDI(6740-JP)今 (30) 日表示，將接受最大股東日本官民基金 INCJ (Innovation Network Corporation of Japan)的追加金援。JDI 將把持有的 JOLED 股票讓渡給 INCJ，藉此抵銷近 450 億日圓的借款。而對投資 JDI 一事抱持謹慎態度的台中聯盟，也告知 JDI ，將於 6 月 14 日前，就是否投資該公司作出最後決定。

(圖片：Investing.com)

JDI 曾於 2019 年 4 月 12 日指出，將正式接受來自台灣觸控面板大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、富邦蔡家之私人投資公司「Cosgrove Global Limited」、「Topnotch Corporate Limited」，以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 所共同組成的台中聯盟「Suwa Investment Holdings, LLC」共 800 億日圓的資金援助。

但之後 JDI 在智慧型手機面板上陷入苦戰，經營狀況惡化。台中聯盟的三個成員企業在對 JDI 的出資問題上，已經數次推延查核。為此，JDI 與台中聯盟、INCJ，以及主要顧客的蘋果 (AAPL-US) 進行了多次協商。

具體而言，JDI 所持有的全部 JOLED 股票，都將讓渡給 INCJ，藉以抵銷近 450 億日圓的借款。另外，在 INCJ 所持有的債權方面，原本有 750 億日圓將成為轉換型優先股，其金額也將擴大到 1020 億日圓。

而 JDI 為了建廠向蘋果借調的資金，蘋果方面也允諾部分款項將可延後返還。

台中聯盟也通知 JDI，在 6 月 14 日前將會就此次投資案作出最後決定。JDI 也將在 7 月之後召開臨時股東大會，就接受金援及新的經營體制作出表決，並在年底前完成相關資金的投入作業。