歐股盤前─市場持續關注貿易戰情勢 指數期貨走揚

美中貿易戰持續延燒，陸媒暗示，中國有意切斷對美稀土供應，市場憂心，若此事成真，兩國貿易爭端，恐再度升級；今 (30) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 48 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.24%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.26%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.41%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.40%，深證成指下跌 0.85%；南韓 Kospi 指數上漲 0.78%，日經 225 指數下跌 0.29%；台股收漲 81.21 點，至 10382.99 點。

美中貿易戰愈演愈烈，市場對全球經濟前景疑慮加劇，避險買盤推動美債價格攀升，殖利率走跌，3 個月期公債和 10 年期公債殖利率曲線，出現倒掛情形，昨日美股收黑。

週三標普 500 指數收跌 19.37 點 (0.69%)，至 2783.02 點；道瓊工業指數收跌 221.36 點 (0.87%)，至 25126.41 點；那斯達克指數收跌 60.04 點 (0.79%)，至 7547.31 點。

美國政府對華為祭出禁令，華為不甘示弱，展開反擊，於美國德州聯邦法院，控告美國政府封殺華為的行徑違憲。

中國世界貿易組織 (WTO) 代表，日前也在 WTO 市場准入委員會會議中，指控美國濫用 WTO 國家安全例外條款 (national security exception)，恐對全球貿易體系，造成負面影響，並呼籲美方，解除對中國企業的單方面制裁。

陸媒《人民日報》亦示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

稀土的應用範圍十分廣泛，涵蓋了智慧型手機、電動汽車引擎、衛星等領域；由美國地質調查局數據可得知，2014 至 2017 年，在美國進口的稀土礦產品中，高達 8 成來自中國。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊上週宣布，將於 6 月 7 日下台；據悉，目前已有 7 人，打算角逐保守黨黨魁一職，且最終參選人數，可能會超過 10 人。

早在梅伊決定辭職前，主張脫歐的前外相 Boris Johnson 便放話，若梅伊下台，他將競逐保守黨黨魁一職；不過，Johnson 近期遭控，於 2016 年為了宣傳脫歐，捏造「英國每週必須支付歐盟 3.5 億英鎊」的誇張說法，被一狀告上法庭。