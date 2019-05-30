〈財委會法案審查〉海外資金專法草案完成初審 資金能否投資REITs將再跨部會討論

立法院財委會今 (30) 日審查《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，關於海外滙回資金能否投資不動產投資信託基金 (REITs)，至今仍未有明確規範，金管會主委顧立雄對此表示，REITs 屬於金融投資的一部分，有 25% 上限規範，要如何避免炒房疑慮，仍須跨部會協商。

財委會今天完成海外資金匯回專法初步審查，媒體會前提問，在金融投資部分，匯回的海外資金能否投資 REITs？顧立雄對此說明，REITs 屬於金融投資的部份，將採正面表列，至於要正面表列到什麼程度？則可透過子法訂定規範，金管會將綜合考量各界意見後，再與財政部相關部會進行跨部會討論。

顧立雄強調，對於海外資金是否可投資 REITs，目前各部會還沒有一致意見，但要思考如何避免炒房疑慮，這部分還要進行跨部會協商。

未來會有多少海外資金匯回有意願投入股市？顧立雄說，這部分無法設想，但強調進行實質投資可享有稅率優惠的好處，也就是可適用 4%、5% 的稅率，但如果將資金用來做金融投資，稅率就是 8%、10%。

財委會今天審查海外資金匯回專法初步審查，朝野立委關切海外資金是否投資房地產以及可能衍生的炒房等相關疑慮，與會列席的財政部、經濟部、金管會與央行等官員異口同聲強調，會予以限制。

今天法案審查再中午進行逐條處理，最後包括草案名稱、資金運用範圍、適用稅率、適用原則等重要條文全數保留，將送黨團協商後再送院會討論。