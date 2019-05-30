〈財委會法案審查〉我爭取加入CPTPP 日本進口清酒、山藥等15項農漁產確定降關稅

立法院財委會今 (30) 日審查《海關進口稅則部分稅則修正草案》，通過降低農漁產品、加工食品與穀類酒關稅，其中日本清酒關稅將從現行的 40% 降至 20%，屆時日本進口清酒價格可望再降一成。

今天審查的海關進口關稅稅則修正主要有 3 大重點，包括台巴經濟合作協定的關稅減讓、農漁產品與加工食品，以及日本清酒關稅調降，其中又以日本清酒關稅調降最受關注。

為爭取我國能夠加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院會 5 月初通過日本清酒等穀類酒、山藥、味噌、冷凍漁產等 15 項生鮮農漁產品進口關稅，但遭藍營立委批評，政府是基於核食公投結果，才用降關稅「彌補」日本，認為政府此舉枉顧國內廠商，更直接傷害財政部轄下的台灣菸酒公司，導致日前法案審查卡關。

今天財委會二次審查關稅部分稅則修正案，由於朝野對於調降日本進口的山藥、農漁產與清酒等關稅遲遲無法達成共識，召委施義芳宣布針對爭議條文逐條表決，最後由執政黨以人數優勢，通過政院版的修正法案。

財政部表示，進口穀類酒關稅由 40% 調降至 20% 後，預估未來市售日本平價清酒反應至末端售價可望調降 9% 到 10%，將有利於促進日本清酒價格合理化。

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