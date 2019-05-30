〈南亞科股東會〉Q2市況已好轉 Q3價格能否止跌看二大因素

南亞科 (2408-TW) 今 (30) 日召開股東會，南亞科指出，雖然第 2 季 DRAM 價格持續走跌，但市況已較第 1 季好轉，需求有所成長，預期第 3 季電子產業旺季到，市況將優於第 2 季，但價格能否順利止跌，仍須觀察需求增加幅度、DRAM 供應大廠庫存去化情況。

南亞科董事長吳嘉昭表示，去年第 4 季至今年第 1 季 DRAM 價格走跌，市場供過於求，市況不佳，也因此調配一部分產能進行 10 奈米技術研發，今年第 1 季 DRAM 價格確實季減逾 1 成，第 2 季持續受到美中貿易戰影響，價格繼續走跌，營運表現不盡理想。

雖然 DRAM 價格第 2 季持續下跌，不過，總經理李培瑛表示，跌幅可望逐步縮小，且第 2 季市況已較第 1 季好轉，需求有所成長，但仍與市場景氣、美中貿易協調狀況有關，目前還無法精確指出，成長幅度如何。

展望第 3 季，李培瑛指出，適逢各應用市場旺季來臨，英特爾 CPU 供應量也會增加，加上伺服器需求提升，預估市況將逐步平穩，第 3 季市況將再優於第 2 季，至於 DRAM 價格能否止跌，仍得觀察市場需求增加幅度、DRAM 大廠庫存去化程度而定。

從南亞科往年營運軌跡來看，通常下半年營收比重將會大於上半年，李培瑛認為，今年情況或許會更明顯，若美中貿易協商結果為市場較能接受的，下半年與上半年營收的差距，可能會再較往年擴大。