〈南亞科股東會〉吳嘉昭：不可小看各國封殺華為造成的斷鏈危機 在法律許可下支持每一家客戶

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (30) 日召開股東會，首度針對美政府封殺華為事件做出回應，董座吳嘉昭表示，在法律許可範圍內，都會支持每一家客戶，且公司長期持續分散對單一客戶的依賴度，今年第 1 季出貨華為營收占比約 3%，只要比重在 3-5% ，風險控管都相對容易，預期華為事件對公司營運影響有限。

吳嘉昭也說，國際大廠紛紛封殺華為，不能小看產業供應鏈斷鏈危機，恐影響整體產業發展，在法律許可範圍內，南亞科會支持每一家客戶，不只是華為。

南亞科總經理李培瑛表示，基於尊重法律、客戶與公司營業秘密，不便說明客戶營運資訊，公司也將在法規許可下，包括符合台灣的國貿法、公平交易法、國際反托拉斯法、歐盟隱私法與美國對華為的禁令等，支持客戶，盡力符合客戶需求，以免除法規與營運上的風險。

李培瑛指出，長期以來，南亞科重視分散單一客戶依賴度，目前共有 600 多名客戶，每月經常來往的客戶就超過 200 名，擁有許多重要客戶，包括華為在內，去年第 4 季公司出貨華為營收占比約 3-5%，今年第 1 季約 3%，只要營收占比在 3-5% 範圍內，都在容易處理的控管範圍內，預期華為事件對公司營運影響有限。

李培瑛強調，將持續加強市場風險管理，包括客戶群、區域市場分散、產品多元組合等，增加銷售彈性，除中國、美國市場外，南亞科在日本、歐洲等市場均有行銷據點。