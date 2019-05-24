馬斯克一封信 特斯拉股價起死回生 結束連六跌

週四 (23 日) 馬斯克一封信揭露，特斯拉將可能創下迄今最棒的交付 / 銷售季，激勵特斯拉股價止跌回升，結束連續六個交易日走跌局勢。

華爾街分析師看空消息不斷，長期多頭警告特斯拉可能面臨破產風險，導致特斯拉週四開盤跳水，然而隨後，利多消息提振了市場情緒，特斯拉 (TSLA-US) 週四股價收漲 1.43% 至每股 195.49 美元，結束連續六個交易日走跌，今年迄今其股價已下跌 42%。

特斯拉週四股價走勢圖。

特斯拉執行長馬斯克週四 (23 日) 發給員工的電子郵件中揭露特斯拉破紀錄的銷售額，稱本季度新訂單淨額超過 5 萬筆，預告特斯拉本季交付記錄可能更勝以往。

馬斯克在電子郵件中寫道：「特斯拉平均每天生產 900 輛 Model 3 電動汽車，平均每週生產約 7000 輛電動汽車，預期特斯拉本季交付量很可能會刷新去年第四季的 9.07 萬輛，將可能讓特斯拉創下迄今最棒的交付 / 銷售季！」

特斯拉上個月公布的第一季交付量低於華爾街的預期，提高了華爾街對特斯拉獲利與需求的擔憂，CFRA 分析師 Garrett Nelson 週四在一份報告中，將特斯拉 12 個月目標價格從 150 美元下調 至 50 美元。

多年力挺特斯拉的摩根士坦利分析師 Adam Jonas 早前表示，在最糟情況下特斯拉股價只值 10 美元，Adam Jonas 週四再度看空特斯拉，認為其汽車供應已遠超過市場需求，不斷燒錢的狀態將促使特斯拉接下來可能面臨債務重組或是破產的風險。