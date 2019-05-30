股價暴漲14%！知情人士：賽普拉斯半導體將尋求出售

綜合外電報導，據消息人士表示，賽普拉斯半導體 (CY-US) 傳出現潛在買家，公司將出售的消息一出，賽普拉斯股價應聲大漲，週三一度跳漲至 14.6%。

據根據彭博社編制的數據，分析師平均預測，今年賽普拉斯銷售增長預計收縮約 11%，如今賽普拉斯半導體在接受到收購意向後，正探索各種選擇，包括潛在出售，此消息激勵其股價週三大漲。

賽普拉斯半導體，週三 (29 日) 於紐交所開盤時，先上漲 11%，來到 17.14 美元，使該公司市值漲至約 64 億美元，持續漲至 14.6%，創下 2014 年以來單日最大漲幅。

(圖片: Investing.com)

賽普拉斯半導體未針對此消息回應。

設計、生產快閃記憶體，以及用於電子裝置晶片，和微型控制器，是賽普拉斯半導體主要業務。公司在 2015 年與同樣是生產快閃記憶體的飛索半導體 (Spansion Inc.) 整併，當時協議達 40 億美元。

半導體產業經常透過收購整合，來擴大產業規模，除了賽普拉斯半導體，恩智浦 (NXPI-US) 週三宣布將以 17.6 億美元收購 Marvell 無線連接業務，預期恩智浦資產營收將在 2022 年翻倍

近年來，賽普拉斯半導體力求轉型，想要業務拓展至車用晶片和物聯網 (Internet of Things)，該公司告訴投資者，預計下個五年間，年收入會因為電動汽車的帶動，而成長 8% 至 10%。

分析師預期，在收購的幫助下，賽普拉斯年收入將在五年內，比 2018 年的 25 億美元，成長了約一倍多。