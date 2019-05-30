恩智浦以17.6億美元收購Marvell的無線連網業務

據報導，荷蘭晶片製造商恩智浦半導體 (NXPI-US) 在週三 (29 日) 宣布，將以 17.6 億美元現金收購 Marvell (MRVL-US) 的無線連網業務，加強為其客戶提供更大的產品組合。Marvell 股價收盤上漲 3.8% 至 22.18 美元，恩智浦股價小幅下滑。

Marvel 股價走勢 (圖片：谷歌)

恩智浦股價走勢 (圖片：AFP)

該筆交易預計將於 2020 年第一季完成。收購完成後，恩智浦將向客戶銷售 Marvell 的無線連網產品，包含 WiFi、藍牙及工業、汽車業和通訊產業所需的邊緣運算平台。該部門在 2019 財年為 Marvell 帶來了 3 億美元的營收，恩智浦預計，到 2022 年這個數字將會增加一倍。

PiperJaffray 分析師 Harsh Kumar 表示，因預期能與高通 (QCOM-US) 合併，進而使用到高通的 WiFi 技術，恩智浦在過去幾年對於 WiFi 業務方面投資不多。

然而，由於美中貿易戰不斷升溫，高通無法得到中國監管機構的批准，這項以 440 億美元收購恩智浦的交易在 2018 年中破局。因此，在高通併購恩智浦失敗後，恩智浦只能尋求其他方式提升該公司得無線連網業務。

對於 Marvell 來說，出售無線連網業務具有戰略意義，因為它在 2017 年以 60 億美元收購 Cavium 之後更加關注網絡設備市場。

其實早在 2016 年，Marvell 公司的發言人就曾表示，公司將更多聚焦於儲存、網絡，可連接技術以及客製化解決方案，此外也將投資物聯網、車聯網等新業務。Marvell 更在 2017 年砸 60 億美元收購了 Cavium 公司。因此，出售無線連網業務能使 Marvell 更專注於網絡設備市場。

「我們對這次部門出售並不感到驚訝。」Kumar 表示：「Marvell 曾認為該公司可以利用這些資產進入汽車市場，但在我們看來，這個機會相當小。」