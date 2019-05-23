分析師稱貿易戰恐衝擊電動車銷售 特斯拉盤前股價跌逾4%

根據《彭博社》報導，風險投資公司 Loup Ventures 共同創辦人 Gene Munster，於最新報告中指出，美中貿易戰愈演愈烈，恐衝擊特斯拉 (TSLA-US)在中國的銷售表現，影響全年交車目標；今 (23) 日美股盤前，特斯拉股價跌逾 4%。

台北時間週四晚間 7 點 50 分，Investing.com 報價顯示，特斯拉盤前股價下跌 4.39%，至 184.26 美元。

特斯拉盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

過去 1 個月內，特斯拉股價累計下跌約 27%。

特斯拉將 2019 年的交車目標設定在 36 至 40 萬輛，不過，Gene Munster 於報告中寫道，受美中貿易戰影響，特斯拉在中國的銷售，恐難逃衝擊，預估全年交車量約為 31 萬輛。

Munster 解釋，下修特斯拉全年交車量，主要是反映，在貿易戰升溫的情況下，中國可能對特斯拉徵稅，以及中國消費者抵制美國商品等 2 項風險。

Munster 坦言，北京當局可能對特斯拉徵稅，是個非主流觀點，因為多數人預期，特斯拉在中國當地的投資，將為其帶來豁免權。

除 Loup Ventures 外，日前花旗集團 (Citigroup) 也在最新報告中示警，若特斯拉無法使自由現金流達標，其前景將面臨風險，並將特斯拉目標價，從 238 美元下調至 191 美元。

摩根士丹利則在本週二提出「最熊」預測，稱在市場飽和、美中貿易戰延燒，以及債務所構成的最糟情況下，特斯拉的股價，可能只值 10 美元。