對於不想發生的事 錢花越少越好

撰文: 林銘水

最近讀了一本書《反脆弱》，作者是著有《黑天鵝效應》一書的知名作家塔雷伯先生。書中給了「反脆弱」全新的定義—在不確定性中獲益。

一般人可能認為脆弱的反面是堅強或是堅韌，其實這樣的認知是不對的，因為堅強或堅韌只能讓自己在不確定性中不受傷；而「反脆弱」是要在不確定性或是從波動中受益，利用不對稱性，在有限的損失下，帶來無限的收益。

把反脆弱的定義拿來對比現代保險也相當吻合，保險的定義是「藉由多數人的合作，分散危險、消化損失」。就經濟觀點而言，保險是一種互助的經濟制度，它要解決的是「沒時間」的問題，因為如果有時間，大部分的人都可以循序漸進，賺取一生揹負經濟責任所需的財富。因為突發事故可能導致我們中斷收入，此時就要靠保險理賠，把小錢變大錢，以獲取足夠的經濟補償，這就是保險的「反脆弱性」。

從上述的觀點來看，深受廣大消費者喜愛的儲蓄型保險，它並不具備反脆弱的能力，因為繳了與保額相當的保費，如果不幸在下一秒身故，最多也只能拿回本金，再加上一點點的利息，對於留下來的家人而言，就算能度過失去親人的傷痛，接下來要面臨的卻是無以為繼的經濟壓力。

保險同時也具有從波動性中獲益的特性，它所承保的風險，是不可抗力所造成的損害。換句話說，我們想轉嫁的無疑是人們所不樂見的事情，既然是不願意發生的，卻又不得已需要購買，就一定要用最少的錢去買。

是的！對於想要發生的事情，錢花得越多越好；對於不想發生的事情，錢花得越少越好！

用最少的錢，買到足夠的保障，與反脆弱的「在不對稱性中，以有限的損失帶來無限收益」，有異曲同工之妙。

保險談的就是生命的反脆弱，因為擔心財務能力不足以因應風險，所以透過保險把小錢變大錢，故必須以滿足保障需求為前提，而不是以儲蓄投資為目的。在反脆弱的前提下，才能界定出買保險的對、夠、好，做好風險規劃，使得財務目標不受到保費支出排擠。

來源：《Money 錢》 2019 年 6 月

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