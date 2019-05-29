經濟部AI人才扎根計畫 攜手科技龍頭培育千名準大學新鮮人

下個世代競爭力在哪裡？人工智慧 (AI) 無疑是輸贏的關鍵。為了培育 AI 人才，經濟部工業局、資策會、台灣微軟、Google 今年共同舉辦「高中職生 AI 扎根系列活動」，鎖定準大學生，推動三階段培訓模式，讓即將成為大學新鮮人的高中職學生，透過線上課程與實作工作坊，學習 AI 相關知識，名額為 1000 名，表現傑出者還可以參訪見習台灣微軟及 Google。

AI 浪潮已經席捲全球，成為世界各國發展的主軸，台灣也不例外。為了普及 AI 知識，工業局今年舉辦「高中職生 AI 扎根系列活動」，由資策會集聚產學能量，攜手台灣微軟、Google 等兩大國際知名龍頭，透過 AI 人工智慧相關的課程與體驗，並搭配 10 所新興科技區域推廣中心的教學資源，為學生創造嶄新的學習體驗。

該項活動分為三階段，對象以高三繁星 / 申請入學上榜的學生為優先，不限理工領域，任何領域的學生皆可參加，由學校推薦學生，5 月 31 日前提供名單。第一階段為 6 月份辦理線上 AI 應用課程，名額為 1000 名，鏈結國際資源：微軟專業認證 Microsoft Professional Program (MPP) 以及 Google Machine Learning Crash Course，課程涵蓋人工智慧、機器學習、資料科學等內容，並透過線上導師直播輔助，鼓勵學生踴躍參與。此外搭配微軟 MPP 認證制度，提供人工智慧專業課程認證獎勵，帶動人工智慧向下扎根高中職學生。

第二階段為 7 月份 AI 實作工作坊，名額為 300 位學生，透過無人自走車、AI 機器人、對話機器人等豐富主題，激發高中職生對於 AI 技術之興趣；第三階段則於 8 月份舉行成果發表會，同時提供 100 位學生至台灣微軟與 Google 進行企業參訪見習的機會，使同學了解國際級企業的工作環境與實際運作狀況，帶來不同於學校教育的學習經驗，提升高中職生 AI 應用國際視野。

行政院科會辦組主任蕭景燈出席記者會時表示，AI 為台灣下世代的發展主軸，政府逐步展開 AI 相關的關鍵技術以及 AI 應用等領域的發展，並力求打造完整人才培育體系。期許此 AI 扎根系列活動透過跨部會合作，結合產官學研多方力量，為 AI 教育創造新動能。

經濟部工業局主任秘書陳佩利指出，該活動將鎖定全台高中職生以加速技術普及化，利用高三學生推甄放榜後至大學開學前、升學壓力解除之期間，提供 AI 人工智慧相關的課程，更結合產業能量，與台灣微軟及 Google 兩大國際知名企業合作，推動三階段培訓模式，兩大龍頭企業不僅在 AI 研發上具亮眼成果，於人才培育上更是不遺餘力，相信能帶給學生創新的學習體驗。

台灣微軟總經理孫基康認為，此活動為該公司呼應政府推動 AI 人才培育的最佳典範，除了導入業界唯一包含完整 AI 課程以及認證的微軟專業認證 MPP 學程，讓高中職學生得以在進入職場前學習人工智慧，積極培育學生考取 AI 證照之外，更規劃了多場 AI 一日實作營，讓參加的學生可透過實際操作方式學習與應用人工智慧。

Google 台灣與香港行銷副總經理利啟正則表示，該公司極力展開協助產業數位化腳步，去年啟動的「智慧台灣計畫」已經培訓 5 千位 AI 人員、5 萬名數位行銷人員，預計 2020 年達到 1 萬名 AI 人才及 10 萬名數位行銷人員的目標，協助台灣 AI 知識普及化，不僅是學校，更希望擴及到社會人士。他也相信透過該系列活動，從理論基礎的學習，到互動式且有趣的一日體驗營，能引發學生對 AI 的興趣及熱誠，讓學生在日後不同的學習及專業領域上不畏懼 AI，並擁有導入 AI 思維的能力。