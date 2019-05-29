大飲決議不公開發行 分析師：如涉不法 投資人仍可求償

大西洋飲料 (1213-TW) 迄今 (29) 日仍未找到會計師完成去年與今年首季財報重編，今日召開的股東會，也因出席股數僅 1.27% 比例而流會，大飲今天下午公告，董事會決議公司朝向不公開發行規劃，並授權董事長王鎮民全權處理。

也就是說，大飲對於面臨可能被迫下市，將撤銷公開發行；對此，證券分析師黃漢成指出，過去台股也有不少公司下市的例子，雖然投資人可視為投資失敗，但是相對，大飲管理階層若有涉及不法及掏空，投資人仍可循管道求償。

大飲股票已在 4 月 8 日暫停交易，若遲未能提出會計師簽證財報，最快恐於 10 月 8 日下市；大飲等財報重編案，已獲金管會展延至 6 月 19 日前完成重編，大飲今日股東會因出席股數不足而流會，董事長王鎮民對是否找新會計師簽證財報等問題，不予正面回答。

大飲下午公告，董事會決議公司朝向不公開發行規劃，並授權董事長王鎮民全權處理。

大飲去年與關係人土地交易案，包括高雄、台南及新北市新店等相關資料交代不清，去年財報遭會計師出具「無法表示意見」查核報告，日前已遭金管會要求重編財報，大飲並再申請展延，且今年第 1 季財報也無法提出，大飲日前主動停止委任原簽證會計師資誠會計師事務所會計師阮呂曼玉及徐聖忠，但並無新的委任會計師接手，造成大飲無法依要求的時間，完成財報編製。

大飲去年土地交易案疑點中，會計師主要質疑金流合理性，及資產實際存在性，而大飲案持續延燒，檢調也開始介入調查。

大飲十大股東名單包括 7 家企業、3 名自然人，除旭順食品外，寶亞、健健美生技、儂特利、嘉隆國際、錫標、陽翼等 6 家目前停業中。

目前餐飲通路，仍有大飲的蘋果西打飲料產品，但大飲營收已連 9 個月呈現年衰退，1-4 月營收 1.61 億元，年減 13.37%。