〈GIS股東會〉看好超聲波屏下指紋市場 7月產能將倍增 市占拚破5成

觸控模組大廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (29) 日舉行股東會，董事長周賢穎表示，仍看好超聲波屏下指紋市場，公司已投入擴廠，預計 7 月開始量產，觸控產能將倍增，從目前每月 200-250 萬片，增加到 400-500 萬片，目標要搶下全球超聲波屏下指紋辨識過半市占；而展望全年，由於美中貿易戰干擾，目標仍是持平去年。

周賢穎表示，目前觸控產能 1 個月約 200-250 萬片，預計 7 月自動化產線投產後，產能將倍增，單月產能可達 400-500 萬片，目前已有不少知名品牌廠，都看到超聲波屏下指紋未來趨勢，除了目前合作的韓系大廠，今年第 4 季也將迎來 2-3 家新客戶訂單，因此明年還有擴產計畫，以滿足後續需求。

在觸控面板趨勢方面，業成預期，將朝向更大尺寸感應面積發展，周賢穎表示，目前與合作廠商，持續朝此方向努力，但感應面積擴大，成本也會因此提高，將透過擴產滿足需求，預期公司能拿下超聲波屏下指紋智慧型手機 5 成以上市占。

根據市調機構預估，今年採超聲波屏下指紋的智慧型手機，將達到 18% 市占，雖然採用光學指紋辨識仍占多數，但較去年將有 10% 成長。

業成也將不只專注在超聲波屏下指紋技術，周賢穎認為，公司持續研發光學指紋辨識相關技術及應用，以掌握指紋辨識相關商機。

周賢穎表示，除投入在超聲波屏下指紋技術，也積極拓展筆電模組、其他客戶市場，預期今年下半年營運仍可成長，目前筆電模組每月出貨量 100 萬片上下，明年有機會成長到 200 萬，但今年整體營運，受到美中問題未解，仍維持持平去年為目標，今年也將投入 60 億元資本支出，以擴充超聲波屏下指紋技術、筆電模組及產能上，未來預計將台灣廠轉型為研發中心。

業成去年合併營收達 1284.4 億元，年減 1.8%，稅後純益 39.8 億元，每股純益 11.77 元；股東會今日也通過，將配發每股 4 元的現金股利。