索尼因PlayStation遊戲退費問題 在澳洲遭訴

路透社 29 日報導，澳洲的消費者保護團體在一項訴訟中表示，由於歐洲的索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment Europe Ltd，SIEE) 告訴消費者們，該公司無法就有瑕疵的 PlayStation 遊戲進行退費，違反了澳洲法律。

在週三曝光的一份法庭文件中，澳洲競爭與消費者委員會 (Australian Competition and Consumer Commission，ACCC) 提到，在歐洲的索尼公司，因告訴消費者該公司不需就所下載的瑕疵遊戲，或購買超過 14 日的遊戲進行退費，違反了澳洲消費者法。

(圖片：Investing.com)

索尼還告訴消費者們，除非遊戲開發商，一個個別的實體，證實該項產品存在無法修復的缺陷，否則無法提供退費。

ACCC 補充說道，當索尼同意退費時，他們告訴消費者們，只能選擇商店點數進行退費，而不能使用現金來進行。

ACCC 主席 Rod Sims 在一份聲明中表示「索尼歐洲在 PlayStation Store 所販售的遊戲上，在有關消費者的權利方面，提供了錯誤且令人誤解的訊息」。

「我們指控索尼歐洲告訴消費者們，數位產品在被下載後，消費者在保障上不會過期。還有在退費方式上，應該和當初的支付方式相同，除非消費者選擇接受以商店點數進行退費」。

面對 ACCC 方面的指控，索尼方面目前還未作出回應。

ACCC 雖然沒有提出具體的求償內容，但參考他們對遊戲開發商所作出的抱怨內容，他們聲稱 PlayStation 的供應商，在澳洲的消費者尋求退款的道路上，放置了實質性的障礙。

根據法庭文件，在 2017 年 10 月時，一名索尼的顧客支援人員，告訴一位尋求遊戲「艾文殖民地」退費的澳洲消費者說，「我們實際上無法進行退款」。

該名索尼的顧客支援人員表示「不是我們不想，是我們無法作到。只有遊戲開發商才能給予我們權力，在一經下載後的遊戲上進行退費」。

而在同月所發生的另一個案例當中，據稱一名索尼的顧客支援人員，告訴一名想要退還遊戲「刺客任務」的顧客說，「實際上我們沒有辦法進行退費」。

引述該名人士說法「它並非真正的遊戲。它是一項對遊戲的授權，而我們向發行商購買」。