日媒：TOYOTA考慮投資中國滴滴600億日圓

根據外電 29 日報導，日本豐田汽車 (7203-JP) 正在考慮，向中國叫車服務龍頭「滴滴出行」進行投資，預估出資規模將達到 600 億日圓 (約 5.5 億美元)。除此之外，豐田也考慮在當地設立一家，提供移動服務的新公司。

(圖片：Investing.com)

豐田在全球的叫車服務上，投資動作頻頻。像是全球龍頭的優步 Uber(UBER-US)，還是東南亞龍頭的 Grab，都有豐田挹注的資金。而這次豐田所瞄準的，則是中國這個全球最大新車市場。

滴滴出行原名「嘀嘀打車」，於 2012 年創立，並在 2014 年更名為「滴滴打車」。2015 年與中國大型叫車服務「快的打車」進行合併，同年改名為現行的「滴滴出行」。

2016 年時，滴滴出行以換股方式收購 Uber 中國，當時的公司市值估計達到 350 億美元。自此，滴滴出行也成為中國市場最大的叫車服務品牌。

在 2018 年時，滴滴出行與日本豐田在汽車共享服務，以及可用於移動型店鋪等的多用途汽車服務「e-Patette」方面，在開發上進行了合作。此外，雙方在聯網汽車 (Connected Car) 方面，也共同進行了驗證實驗。

而由滴滴出行所成立，在電動車 (EV) 的汽車共享進行開發之企業聯盟，日本豐田也有參與其中。

一般認為，豐田正考慮成立的移動服務新公司，將會針對滴滴出行服務的駕駛們，在使用的車輛上提供租賃服務。

豐田在獲利模式上正進行改革，正從傳統的汽車製造業，轉型為提供移動服務的移動公司 (Mobility Company)。2018 年向美國 Uber 投資了 5 億美元，今年 4 月向 Uber 的自駕車團隊 ATG 投資了 4 億美元。

另外，豐田在 2018 年，也向東南亞的叫車服務龍頭 Grab，投資了 10 億美元。於聯網汽車的保險，還有車輛的維修保養提供服務。