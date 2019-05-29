【中信投信】中美貿易戰影響台股走勢 加抱美債抗震

中美貿易談判觸礁，六月之後的發展仍難以預測，使得投資人避險情緒上升，陸續增持債券。中國信託投信觀察，近期美國公債殖利率緩步走低，市場上的美國公債 20 年 ETF 的交易量大幅增加。中信美國公債 20 年 ETF 基金經理人張? 尹表示，在中美貿易談判未有明朗結果之前，全球市場恐仍較為波動，就資產配置來看，風險管理不可少。建議台股投資人可將部分資金配置於長天期的美國政府公債，降低整體投資部位波動度，做好風險控管。

談到避險工具，不少投資人最常使用的指數工具多為反向 ETF 或 VIX 期貨 ETF，然而，這些 ETF 的轉倉成本，可能造成資產減損，並不適合長期持有。反之，長天期的美國公債，因存續期間較長，且與台股長期呈負相關，對於台股投資人而言，更適合納入投資組合做為避險工具，加上息收的優勢，為整體資產帶來加乘效果。

根據過去經驗，台股上萬點之後波動度原本就較大，加上中美貿易談判遲遲未有結論，不確定性更是加劇震盪，連帶影響到第二季與下半年表現。張? 尹表示，隨著六月將至，中美將針對雙方的進口商品提高關稅門檻；六月底將於大阪舉行的 G20，是中美再次進行協商的機會。在不確定性仍存的環境下，台股投資人仍需做好趨吉避凶的投資配置。根據彭博統計，若長期將資金各半配置於台股及常天期美國公債，不但整體表現相對穩健，還有跟漲抗跌的效果。

除此之外，中信美國公債 20 年 ETF 相較其他避險工具而言，具有較低的成本優勢，包含免證券交易稅、免二代健保、適用最低稅負制。透過持有中信美國公債 20 年 ETF，即使台股出現大幅修正，仍提供下檔保護。此外，對於有將資金停泊於貨幣型基金需求的投資人來說，美債 ETF 提供較佳息收優勢，也更具吸引力。

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本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

(1) 基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

(2) 基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

(3) 基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心) 所有關規定辦理。

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