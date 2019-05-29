【國泰投顧】貿易戰升級為科技冷戰 軟硬體不同調

中美雙方的貿易衝突，從加徵關稅擴散到科技禁運，以中國手機大廠華為為例，谷歌 (Alphabet)、英特爾(Intel) 在美國禁令下，相繼停止與華為業務往來，科技公司儼然成為貿易戰下的犧牲品。國泰投顧分析認為，美國大型硬體公司近八成營收來自海外，而大型軟體公司超過七成營收來自美國本土，因此預料若科技冷戰升溫，軟體業所受衝擊將小於硬體業。加上科技改變生活的趨勢下，以軟體為核心的「網路搜尋」和「雲端升級」更是長期投資之焦點。

■ 若科技冷戰升溫，軟體業受衝擊程度將小於硬體業：

綜觀美國科技業，大型硬體公司 * 近八成營收來自海外，然而大型軟體公司 * 超過七成營收來自美國本土。硬體公司受到科技冷戰影響，可能衝擊獲利並影響股價。反之，軟體公司的營收主要來自美國本土、創新動能強、訂閱收費方式帶來穩定現金流，皆有利於公司獲利與股價長期發展，能大大降低科技冷戰的衝擊。

■ 網路搜尋，將流量轉化成收入，創造投資商機：

谷歌於 5/20 宣布對華為手機停止提供軟體服務，當日谷歌母公司 Alphabet 股價表現平靜，顯示投資人並不擔心。谷歌 2018 年底宣布用戶數超越 15 億人，現代人面對各種生活疑難雜症，第一個先直接問谷歌，「網路搜尋」成為生活中不可或缺的一環。谷歌也成功將流量轉化成營收，近三年以超過 20% 速度成長中。(資料來源：Bloomberg，2019/4/29)

■ 雲端升級，管理系統趨向標準化，數位轉型的好方法：

亞馬遜 (Amazon) 為當今雲端服務領導者，來自中國的雲端服務營收僅占 2%，營收主力仍在美國本土。企業採用亞馬遜的雲端服務後，各種管理系統趨向標準化，且具有相容性，有助於企業間合作，隨選即用的方式更能讓企業控制營運支出。未來，將科技系統進行「雲端升級」可望成為企業從事數位轉型成本最低、效益最大的方法。(資料來源：Bloomberg，2018/12/31)

■ 摩根士丹利環球機會基金，聚焦「科技改變生活」投資主題

國泰投顧認為，在貿易戰擴散至科技冷戰情況下，投資佈局應避開科技硬體公司，轉向掌握「網路搜尋」和「雲端升級」等破壞式創新的軟體商機。摩根士丹利環球機會基金目前主要投資在非必需消費與資訊科技，聚焦【科技改變生活】的投資主題，前十大持股涵蓋多家科技軟體公司 。基金自 2010 年成立以來，短中長期績效亮眼，更在引進台灣三年多以來，連連獲得理柏 (Lipper) 台灣基金獎肯定，亦獲得晨星評為五星評級 ，在環球大型股票基金中，是值得投資人考慮的標的之一。

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