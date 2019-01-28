北汽結盟滴滴 建構「聯網+大數據+電動化+定制化」智慧模式

滴滴出行和北汽新能源今 (28) 日宣布成立合資公司—京桔新能源汽車科技有限公司，資本額人民幣 4 億元。新公司未來將量身訂作用於共享交通的網路預約車，探索未來交通生態的車聯網系統，建構「聯網 + 大數據 + 電動化 + 定制化」的智慧出行模式。

新成立的京桔新能源汽車的經營範圍，包括新能源汽車的技術開發、技術諮詢、軟體開發、訊息系統集成服務等。此外，根據外媒報導，該公司還將致力於新能源汽車營運和 AI 領域。

在雙方建立合作關係後，北汽新能源有機會藉助小桔車服積累的大數據、平台工具和流量優勢，京桔新能源公司也將能進一步協助北汽集團產業轉型升級。而小桔車服 (滴滴旗下品牌) 旗下涵蓋汽車租售、加油、維修保養及分時租賃等多項汽車服務與營運業務，屬於綜合型一站式汽車服務平台。

目前中國共享出行市場處於高速成長階段，汽車產業 AI 化、電動化、共享化發展是當前趨勢。京桔新能源的成立，是加速新能源汽車與智慧出行通力合作創新的重要一步，可望引領新能源汽車產業的技術進步和模式創新，促進汽車產業轉型升級。

圖: 北京汽車官網

實際上，這並非滴滴與北汽首次合作。2018 年 3 月份，雙方曾簽署戰略合作框架協議。該協議指出雙方將展開在新能源汽車營運、大數據應用、出行服務、訂製車及換電等領域的業務合作。

不過這類共享方式，如「順風車」及「網路叫車」等服務也並不是全然無隱憂，在過去的 2018 年，就發生數起重大的乘客遇害事件，暴露網路叫車、順風車等平台存在安全性的問題。而這些問題引發官方關注，以及訂定相關管理規範，逼使滴滴這類企業開始放慢前進腳步。

此外，大型品牌車廠開始相繼投入汽車共享領域，如吉利宣布與戴姆勒共同在中國成立合資公司，計劃提供高階共享服務；BMW 宣布已取得成都天府新區頒發的「網路預約出租車經營許可證」，成為第一家在中國拿到網路預約車執照的外商企業；上汽集團發布旗下移動出行品牌「享道出行」，宣布正式進軍網路預約車市場。

這些大型汽車集團紛紛投入共享市場，彼此之間勢必將產生碰撞。初期共享市場還有成長空間，餅做大是可以想像，但日後成長空間漸飽合，惡性競爭將浮出枱面。