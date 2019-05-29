美中貿易緊張推升避險需求 3個月與10年期美債倒掛程度加劇

基於美中貿易緊張的升級，以及對海外局勢的擔憂，推升了避險資產的需求。美國政府公債週二 (28 日) 上漲，帶動殖利率跌至近 2 年新低水位，3 個月和 10 年期美國公債的殖利率倒掛程度，到達 3 月以來最大。

美國 10 年期公債殖利率週二下跌 6 個基點，至 2.268%，為 2017 年 9 月以來最低；2 年期殖利率跌 4.6 個基點，至 2.129%，是去年 2 月以來最低；而 30 年期殖利率跌 4.8 個基點，至 2.706%，來到 2017 年 12 月以來最低。

同時，3 個月和 10 年期美債的殖利率差，來到負 9.2 個基點，倒掛程度為今年 3 月以來最大，當時出現了 2007 年以後的首度倒掛。此外，殖利率曲線上其他部分，利差也都縮減，從歷史上看，曲線倒掛一直是經濟衰退來臨的信號。

美國總統川普 5 月開始的言論，令美中談成協議的機率大減，本週訪日期間，川普表明「還沒準備」與中國談成協議，而關稅可以很容易地大幅增加，進一步加劇市場的憂心，並推升 10 年期美債的避險買盤。

此外，歐洲緊張局勢再度升級，也壓制對風險資產的需求。

本週五將公布聯準會最在意的通膨指標，預計數據仍將低於目標值。如果數據偏低，可能會提升降息的預期，從而稍微拉高殖利率曲線再度轉陡的機會。

State Street 全球宏觀策略師 Marvin Loh 表示，從理論上講，關稅可能會產生通貨膨脹增長，但市場更關注貿易戰轉烈的擔憂。

Seaport Global Holdings LLC 董事總經理 Tom di Galom 認為，貿易戰短期恐怕不會消失，有鑑於殖利率曲線倒掛，美國經濟距離衰退可能還有 1 年半左右。

2 年期和 10 年期美債殖利率之間的差距，也已經到達 3 月以來的最低點，本月初時大約為 25 個基點，如今已減了一半左右。