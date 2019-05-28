10年期美債殖利率觸低點 美銀：最糟可能會跌破2.25%

現在別再妄想美股高點，倒是該擔心低點何在。

美中貿易緊張局勢不斷升級推動上週美股走低，道瓊工業平均指數出現自 2011 年以來最長的連跌紀錄。美國 10 年期國債殖利率也跌至 2017 年以來的最低水平。

這些發展導致美國銀行策略師調降全球利率展望。該報告的 13 位作者表示，他們預計週五 (24 日) 還收在 2.3% 的美國 10 年期國債殖利率，在年底前的漲跌區間只有 0.3% 左右，2019 年估計收在 2.60%。

作者之一的美國銀行美國利率負責人 Mark Cabana 表示，最糟糕的情況 是美國和中國無法就中國商品的貿易和關稅達成協議，因而將關稅全面調升至 25%，這種情況看來特別嚴峻。

他說，雖然相對於悲觀的華爾街共識來說，利率預測值調降仍然審慎樂觀，原因就在於美銀認為其之前的展望過於樂觀。

Cabana 表示，即便如此，仍然可以自問：「現在是否仍過於樂觀？」「如果最終出現了最糟糕的情況，肯定 10 年期殖利率會跌破 2.25%，並開始一路觸及很久以來沒見過的新低點。所以，這顯然是種風險。」

他表示，大部分風險取決於眼前這長達一年的貿易爭端結果，而且銀行業並未將最壞情況列入談判的最可能結果。因為雖然談判似乎觸礁，但川普總統和中國國家主席習近平預計將在 6 月的 20 國集團峰會上進行會談。

Cabana 說，「最終，我們的確相信雙方都會冷靜下來。達成某種類型的解決方案以避免導致最壞情況結果的緊張局勢，」「如果我們的看法錯誤，那麼我就會承認，我們的利率預測實在太高了。」

他表示，而且，只要任何形式的貿易緊張局勢持續存在，「全球經濟成長都會受到影響；通膨仍然維持低迷，央行們可能會調整他們已然溫和的論調至更為鴿派的角度。」

Cabana 說，中國也可能選擇按下「核子選項」，削減其持有的美債。中國的美國國債持有量本月稍早已降至 2 年來的最低水平。

他說，「隨著時間的演進，中國有可能繼續削減其持有的國債，但可以這麼說，我們並不認為它們會被武器化，」「基於中國的一般貨幣管理做法，它們可能最終需要持有更少的國債，但我們不知道他們有必要去按下核子按鈕。」

這是因為中國是美國國債的最大海外持有者，可以透過這種方法傷害美國，從而有效地傷害自己和全球其他國家。

他表示，「這可能會讓金融市場陷入困境，最終可能對中國和美國造成相當大的損害。」「因此，我們雖認為這是一種風險，但它不會在短期內實現。」