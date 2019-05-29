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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄05/28
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6649   台生材      05/30 初上櫃    05/24-05/28    760   42.00     42.00  元大       01   05/29     69766
6629   泰金-KY     05/31 第一上櫃  05/27-05/29    770   35.60     35.60  中國信託   01   05/30     18769
1788   杏昌        06/05 上櫃增資  05/30-06/03     85   85.00     85.00  元富       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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