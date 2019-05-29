[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄05/28 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6649 台生材 05/30 初上櫃 05/24-05/28 760 42.00 42.00 元大 01 05/29 69766 6629 泰金-KY 05/31 第一上櫃 05/27-05/29 770 35.60 35.60 中國信託 01 05/30 18769 1788 杏昌 06/05 上櫃增資 05/30-06/03 85 85.00 85.00 元富 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。