〈台北國際電腦展〉技嘉推新筆電瞄準創作者市場 衝刺業績成長

台北國際電腦展 COMPUTEX 今 (28) 日正式登場，板卡大廠技嘉 (2376-TW) 也推出 New AERO 系列筆電，瞄準數位創作者市場，法人估，在新品帶動下，今年筆電將有雙位數成長，本季主機板出貨，也有望優於第 1 季。

技嘉表示，因應 5G 、數位內容急速發展趨勢，推出創作者設計的 New AERO 系列筆電，搭載 Pantone 校色技術的 AMOLED 超高彩度對比 HDR 螢幕，並採用輝達 (NVIDIA) 最新的 RTX 系列顯示卡、英特爾最新 Intel Core i9 處理器，主打 4 大特點，包含效能、真實色彩、4K OLED、友善介面。

技嘉表示，New AERO 系列筆電，也結合微軟 Azure AI 自動調配運算資源，另也支援 DCI-P3 高色域電影工業水準色彩、 Windows hello 指紋辨識與人臉辨識，將推出 15、17 吋螢幕兩種規格。

技嘉董事長葉培城表示，公司在產品、服務上的創新動能始終以「人」的最佳體驗為核心，在 5G、自媒體、社群的興起與網路建設時代下，將不斷迎接機會、挑戰，提供使用者更佳的體驗。

技嘉表示，未來將與國立台灣師範大學設計學系進行合作，讓學生使用 AERO 裝置來進行創作，也將持續深耕在地、重視內容創作者的需求。