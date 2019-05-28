崇友退出中國 今年營收、獲利拚持平去年 明年營運動能加溫

電梯大廠崇友實業 (4506-TW) 今 (28) 日召開法說會，去年宣布退出中國業務市場後，今年中國市場營收占比趨近於零，使營收小幅短少，不過，在新梯訂單量將成長 10-15% 帶動下，崇友力拚今年營收、獲利持平去年，明年起營運表現更將穩定向上。

崇友近年持續採差異化接單策略，優化新梯銷售案源結構，並衝刺汰舊換新業務開發，去年新梯與汰舊換新業務營收占比約 58%，維修保養營收占比 40-42%，未來將維持新梯與汰舊換新業務營收占比約 6 成水準。

崇友總經理游本立指出，目前新梯中，自有品牌占比 7 至 8 成，剩下是崇友代理自日本東芝 (TOSHIBA) 的新梯，自有品牌中，去年高端自有品牌「堅尼西斯」營收占比近 2 成，較 2017 年小幅成長，產品單價與毛利表現都較佳，未來將持續聚焦高速電梯市場。

游本立表示，今年預估新梯訂單量約為 2000 台，其中，汰舊換新量每年以 10-15% 幅度成長，今年估將達 500 台，整體而言，今年新梯銷量，將較去年成長 10-15%。

不過，由於中國市場供需失衡，競爭激烈，價格表現也不佳，壓縮廠商獲利空間，因此崇友去年退出中國業務市場，目前上海子公司轉型，以採購貿易業務為主，去年中國市場營收占比約 1.77%，較 2017 年的 4.06% 下降，今年將縮減至趨近於零。

展望今年，游本立指出，退出中國市場後，營收將小幅短少，加上今年認列完工的新梯營收，為 2016、2017 年台灣房市下修時的訂單，案件價格表現較不佳，因此，雖然整體出貨較去年成長，但原有營收規模也小幅縮減，今年將力拚營收、獲利持平去年。

游本立表示，明年起認列的新梯營收，價格與量均優於今年，且汰舊換新電梯數量，每年維持 10-15% 幅度成長，預期明年營收、獲利，均將呈現穩定成長。