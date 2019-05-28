〈台北國際電腦展〉華為事件恐使全球變成兩個大市場 童子賢：台廠不需選邊站

面對華為爭議延燒，台北市電腦公會理事長童子賢今 (28) 日表示，單就產品及產業發展，未來產業可能往 2 套標準發展，但台廠不一定要選邊站，只要在法令允許的情況下，都可以去做。

童子賢認為，華為的營運紀律與效率，值得企業效法，但資通安全、專利或是牽扯政治利益制裁等敏感議題，他不予置評；他強調，若美國真的完全封殺華為，華為可能轉往中國內需市場發展，屆時全球 70 億人的市場，就區分成兩個大區塊，分別是 14 億人的中國市場，及剩下 56 億人口市場，根據過往歷史，產業也有規格不同的情況發生，如錄影機、筆電記憶體等，因此統一的規格不一定最好，所以此次華為風暴，對企業而言是退化或進化，還很難說。

不過，若全球分為 2 大市場，台廠是不是必須選邊站，童子賢認為，現在看來並不會，關鍵還是「法遵」，只要法令允許，所有生意都可做，現階段各廠商都以遵守當地法令為優先，美系大廠就是遵從行政命令封殺華為，但台灣目前沒有這樣的規範，所以兩邊生意都可做。

童子賢並未多談現階段的美中貿易戰發展，但他借鏡歷史，認為合作與和平的時代會帶來進步，反之成長幅度相對不大，他舉例說明， 1989 年冷戰結束後，柏林圍牆倒塌，開始有合作交流，也正是那個年代，資訊科技產業崛起特別快，因此期盼雙方貿易糾紛，可以儘快有明確、良好的結果。