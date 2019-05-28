電子支付燒錢 街口、橘子支付大股東今年接連掏錢辦現增

電子支付業者砸錢拚行銷，但因虧損持續擴大，大股東被迫掏錢辦理現金增資，包括街口電子支付、橘子行動支付，今年都跟金管會申請現增，其中街口支付今年跟銀行局申請 2 次現增，規模共 4 億元；橘子支付今年也向金管會申請 2 億元現金增資。

金管會表示，包括街口電子支付、橘子支付，今年上半年不約而同跟金管會申請現金增資；其中，街口支付 2 月申請 1 億元現增後，4 月再向金管會申請辦理 3 億元現增，上半年就辦理 4 億元現增；橘子支付去年向金管會申請 1 億元現金增資後，今年二度向金管會申請辦理 2 億元現金增資。

金管會指出，電子支付因行銷費用龐大，加上持續虧損，根據規定，電子支付虧損達 1/2 資本額、電子票證虧損達 1/3 資本額，就須辦理現金增資。

金管會表示，包括街口、橘子支付兩家電子支付業者，因虧損接近 1/2 資本額，因此申請辦理現金增資；電子票證業者愛金卡也因虧損額達 1/3 的資本額，分別在今年上半年向金管會申請現金增資。

根據金管會資料，目前 5 家電子支付業者增資後實收資額分別為：歐付寶 10 億元、橘子支付 8 億元、簡單行動支付 10.8 億元、國際連行動支付 5.01 億元、街口 9.11 億元。