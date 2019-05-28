〈台北國際電腦展〉童子賢：貿易戰將讓全球產業洗牌 台廠適應力很強

台北國際電腦展 COMPUTEX 今 (28) 日正式開展，台北市電腦公會理事長童子賢表示，受近期美中貿易、相關爭議事件影響，全球產業進入調整期，現在產業正處在「重新洗牌，輪流做莊」的狀態，他強調，雖然面臨暴風圈，但台灣產業與廠商的適應能力仍強。

童子賢表示，針對近期國際間牽涉國家安全、政治層面等問題，均不予置評，目前來看，科技帶給人類的都是正面能量，只不過近期美中貿易戰發酵，全球面臨一場暴風圈籠罩，各家廠商都將做出短期應對，包括庫存、資金調整，若暴風圈長期存在，全球產業就會進入調整。

童子賢認為，廠商移轉生產地，並不是這 1、2 年才開始，只是因為美中貿易戰不確定性提高，加速廠商思考移動生產地，廠商的考量主要還是人力成本、市場等因素，他舉例說明，幾年前就有不少中國沿海廠商，因為人力成本提高，選擇將生產地移轉到東南亞，不少台廠、韓廠也是如此。

而面對不少廠商將廠房往東南亞移動，童子賢說，不可否認中國還是在全球扮演製造工廠的角色，許多廠商布局已久，建立生產、運送模式，一夕之間面臨全球變化，若要轉移產地，剛開始幾年很辛苦，就像當初台商到中國投資，都要面臨當地法令、成本、人力與運輸等問題，且很多品牌可能在這波移轉中，不得不將成本提高、將品質打折。

面對全球變化莫測的經濟情勢，童子賢強調，台灣電子業在全球半導體研發製造、IC 設計、電子零組件設計、品牌行銷到代工製造，一直是全球品牌、廠商密切合作的對象，只是這波影響需要時間適應跟調整，台灣廠商的適應能力很強，可望度過這波變化。