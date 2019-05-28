【華冠投顧】權重調整尾盤換手 台股短底已然成型

台股早盤量能嚴重不足，直到收盤時外資配合 MSCI 調整權重才爆大量，加權指數收小跌但是沒破關鍵點 10308。今天台幣走勢多空對決，最後收小幅貶值，但是仍維持 31.5 元關卡。陸股多方格局逐漸走穩，尾盤站上短期均線位置，上証漲 0.61%，深証漲 0.62%。由股票箱型下緣起已經出現連三紅走勢，隨時準備挑戰月線壓力。台股外資今天賣超 56.02 億元，只要是將權值股換手給官股與本業大股東，算是一次超級大量的對沖交易。OTC 拉出小紅 K 線，成交量與昨日差不多，這波反彈會是中小型股先表態，漲勢將超過權值股。

台股三王再市場氣氛極度低迷下，出現一個共同特徵，那就是沒有再破底創新低。反觀漲多了的傳產股卻出現開高走低回檔的格局，表示市場資金開始挪移到其它跌深股，台灣半導體股就有許多逆勢抗跌。台股科技業近期會有大量的急單與短單出現，主因是中共國企要建立戰備庫存量以面對 G20 之後的變化。ABF 與 COF 還有網通 IC 都是中共 5G 元件欠缺像目，近期越買會越多；面板關鍵零組件也是，再來就是二極體與被動元件。近期台廠採購將是由陸企主導，備貨量將近一年期 (正常企業 3 倍)。

台股小幅下跌 21.82 點，成交量 1523.55 億元，K 線型態出小黑線但是沒破昨低點，表示大盤橫向整理接近尾聲。未來台股大盤將出現約為 250 點左右的反彈空間，時間速度會很快，同時也會讓小型股的漲勢，遠超過許多權值股反彈幅度。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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