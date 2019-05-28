台股盤後—MSCI調整生效 尾盤爆逾700億元大量 指數壓低收黑

台股今 (28) 日早盤開紅後，一路走高至 10361 點，站回 5 日線，不過，在賣壓出籠下，盤中維持平盤上下震盪走勢，電子股由股王大立光一支獨秀，傳產權值股則由台塑、統一等傳產權值股撐盤，但受 MSCI 權重將在今日盤後生效影響，金融股尾盤大單雖有拉抬，但台積電、鴻海尾盤爆大收黑，大盤指數尾盤爆出 700 多億元大量，指數終場下跌 21.82 點，以 10312.31 點作收，成交量擴增至 1523.55 億元。

台股今日上市類股中，除機電、玻璃、汽車、食品、紡織、資服、電通、光電、造紙、電設、塑膠、橡膠指數收紅外，其餘均收黑，表現最強勢的為機電類股，漲幅 1.07% ，跌幅最重是油燃指數，下挫 2.5%。

櫃買市場今日開高震盪走高，終場上漲 0.61 點，以今日最高點 131.64 點作收，成交量約 246.8 億元。上櫃指數部分，僅觀光、營建、電通、光電、半導體、航運指數收黑，其餘指數均收紅，表現最強勢的為上漲 2.28% 的鋼鐵族群，跌幅最重的則為下跌 0.47% 的航運指數。

電子三雄方面，台積電股價開高後，維持平盤上下震盪，尾盤爆大量，成交量高達 7.3 萬張，終場下跌 0.22%，以 230.5 元作收；鴻海今日走勢同樣震盪，午盤拉高後，尾盤逾 11 萬張大單敲進，股價急殺翻黑，終場下跌 0.28%，以 71.2 元作收；股王大立光今日表現最強勢，早盤開低後，一路站穩盤上，終場上漲 1.49%，收在 3745 元。

IC 設計族群今日一片紅通通，金麗科強漲近 7%，威盛大漲逾 5%，創意漲幅超過 4%，智原、昂寶 - KY 上漲逾 3%，瑞昱、系微、盛群、創惟、致新漲幅超過 2%，驊訊、矽創、聚積、力旺、原相、普誠均上漲逾 1%。

受惠比特幣價格彈升，主板族群今日表現也強勢，青雲、映泰均亮燈漲停，承啟漲幅逾 3%，力麗店漲幅逾 1%，微星、精英均站穩紅盤之上。

紡織股今日持續聚焦資產題材，挾活化資產題材的廣豐（1416）大漲逾 6%，南紡也強漲 5.6%，三洋紡上漲超過 5.7%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，MSCI 權重將在今日盤後生效，使台股尾盤爆大量小跌收黑，但仍維持平盤小跌格局，持續在年線與半年線震盪，待費半指數出現較明顯的止穩反彈，台股才可望有較明顯的回溫表態。