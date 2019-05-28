日本太陽能板需求回溫、年增5%

根據日本「太陽光發電協會，JPEA」所作的統計，2018 年度的日本國內太陽能板出貨量約為 550 萬瓩，較 2017 年度時增加了 5%。這也是自 2014 年以來，在事隔 4 年之後，再次出現增長的情形。

雖然在住家及大型太陽能發電設施的需求上出現減少，但由於利用閒置空地與工廠屋頂的中小型發電設施的需求增加，也因而帶動了日本國內太陽能板的銷量。

日本住家用太陽能發電設備需求出現下滑。(圖片：AFP)

由於太陽能版的價格下滑，日本許多的事業主在自家工廠或辦公室屋頂設製太陽能發電設備。在發電量不到 500 瓩的中小型發電設備，也因而出現明顯增長。

另外在非住宅用方面，出貨量也增加了 8%。

日本經濟產業省在 2018 年底時，重新檢討了再生能源的躉購 (FIT) 制度。遲遲未能展開發電的業者，在躉購費率上很可能出現不利的情況。因此有施工廠商表示「急著趕工施作，想要立刻展開發電的業者不斷增加」。

在另一方面，住宅用太陽能板的出貨量則是減少了 7%。而在發電能力超過 500 瓩的大型太陽能發電設備方面，在過去一年裡，太陽能板的出貨量也減少了 1%。

自從日本的躉購制度在 2012 年度上路後，太陽能板的出貨量激增，更於 2014 年度時到達出貨量高點的 921 萬瓩。

但在其後，隨著躉購價格調降，大型太陽能發電設備的開發熱潮出現降溫的情形。就有國外太陽能板業者表示「出貨量的增加是一時性的」。

而單從 2019 年 1 - 3 月的表現來看，日本太陽能板的總出貨量 (包含出口及內需) 為年增 7% 至 155 萬千瓦。連續 4 季出現增長。