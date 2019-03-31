〈鉅亨看世界〉美國綠能時代來臨

太陽能與風力發電等綠能取代傳統燃煤發電的時刻到來了嗎？根據美國再生能源分析公司能源創新 (Energy Innovation) 最新的一份研究報告顯示，美國已經正式進入「煤成本交叉」。美國當地約有 74% 的燃煤發電成本已經比風能和太陽能發電更高，這個數字到 2025 年預計將成長到 86%。

報告中認為，美國的煤炭發電正處一個十字路口，或者更確切地說是「煤成本交叉」。由於風能和太陽能技術近期成本在近年來快速下跌，不僅價格與世界上許多地方的煤和天然氣等化石燃料相當，而且實際上還更加便宜。

根據美國聯邦能源管制委員會 (FERC) 和能源資訊管理局 (EIA) 的數據，並針對 35 英里內太陽能與風力發電廠的平均發電成本分析來看，在 2018 年，美國現今約有 211 GW、或 74% 全國煤電廠的成本價比當地風能和太陽能發電更貴，甚至能被取而代之。

而估計到 2025 年，能被取代的煤炭發電預計將增加到 246GW，約佔美國燃煤發電廠的 86%。

燃煤發電與再生能源發電成本比較 (圖: cleantechnica)

可再生能源比煤炭更便宜的想法已經存在了一段時間，但這個「交叉」時刻的到來，對於能源創新電力政策總監 Mike O'Boyle 來說，是一個開啟各方對話的起點。O'Boyle 表示：「我們真的希望透過這份報告開始進行廣泛的對話，而不是樹立某種權威。我們要表達的是，與其保留這些煤電廠，再生能源的價格真的更加便宜。」

美國目前約有 53,000 個煤礦相關工作，一旦煤電廠，可能帶來地區性相關的經濟影響。然而，若煤炭發電持續，可能更帶來更長期、甚至是幾代人的健康危害。

O'Boyle 表示，一定有方法達成 100% 再生能源，可以消除煤炭發電所帶來的種種問題，像是氣喘、癌症、心臟和肺部疾病、神經系統疾病、酸雨和全球暖化等問題。

美國正處於再生能源產業的轉折點。在太陽能基金會 2 月就業報告發現，該產業的就業規模從 2010 年的水平上升了 159%，至 2018 年的 242,000 名雇員。美國能源部的能源資訊管理局在 1 月份的報告中就表示，可再生能源將成為未來兩年​​成長最快的能源類別。