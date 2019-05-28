歐股盤前─歐洲議會大選 親歐派保住多數 指數期貨走揚

歐洲議會選舉於 5 月 26 日落幕，「親歐派」政黨取得 3 分之 2 席次，保住絕對多數；今 (28) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.12 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.39%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.22%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.22%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.21%，深證成指上漲 0.11%；南韓 Kospi 指數上漲 0.42%，日經 225 指數上漲 0.37%；台股收跌 21.82 點，至 10312.31 點。

歐洲議會選舉落幕，綠黨及自由派政黨等「親歐派」，共取得 3 分之 2 席次，保住絕對多數；在此情況下，預料歐盟現行政策，不致出現重大改變。

本次選舉備受關注，投票率超過 5 成，創 20 年新高，主因在於，其結果將牽動歐洲央行 (ECB) 總裁接任人選、英國脫歐前景，以及義大利政局未來發展。

英國首相梅伊上週宣布，將於 6 月 7 日下台；據悉，目前已有 7 人，打算角逐保守黨黨魁一職，且最終參選人數，可能會超過 10 人。

美國總統川普在日本進行國是訪問時表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」。

川普宣稱，面對中國進口商品，美國可以「輕鬆且大幅度地提高關稅」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

川普預計於 7 月日本參議院選舉結束後，再宣布美日貿易相關事宜；他強調，美日「將達成貿易平衡，我們很快就能解決問題。」