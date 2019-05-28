夏普戴正吳：筆電考慮遷回台灣生產

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 表示，在面對美國政府打算向中國發動第四波的關稅攻勢下，該公司正打算將筆記型電腦的生產據點，由目前的中國工廠轉移到生產成本更為低廉的東協國家。將在短期內進行生產線的移轉，並瞄準今後在美國市場擴大當地的市占率。

(圖片：Investing.com)

美國政府在日前表示，針對中國進口產品的第四波關稅調漲措施，最快在 6 月底就會上路。屆時，進口關稅最高將達 25%。

目前夏普旗下的筆記型電腦子公司「Dynabook」，其產品由中國杭州的自家工廠負責生產。若是美國正式發動第四波的關稅措施，夏普考慮將筆記型電腦的生產，改由該公司位在台灣或越南的工廠生產，或交由母體的鴻海集團來製造生產。

夏普公司董事長戴正吳表示「整體的一成左右銷往美國市場」，估計每月的生產台數約在 1 萬台左右。

戴正吳董事長在 27 日接受日本媒體訪問時強調「在東協 (ASEAN) 也有許多可以便宜生產的生產據點」。他也表示，若是夏普可以儘速進行生產線的移轉，和產品被課予高額關稅的競爭對手相比「對夏普來說是很好的商機」。透露出此舉將有助於擴大在美國的市占率。

另外在有關美國的華為禁令方面，目前夏普正在調查公司產品當中，是否有違反規定的地方。而在華為產品陸續在日本市場延後上市的問題上，戴董事長表示「這對夏普來說也是一個機會」。

先前夏普曾表示，銷往美國的中上位多功能事務機機種，若也在第四波的關稅措施中遭到課稅，其生產據點將從目前的中國江蘇工廠，移往泰國工廠。而目前交由鴻海生產的商用大型螢幕，也正考慮要移往墨西哥生產。