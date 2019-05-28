投資級美債穩穩賺 存股控另類新選擇

近期中美貿易戰加劇，為投資市場再度投下震撼彈，值此市場風險情緒上升、政策轉向時點難測之際，該怎麼布局，才能維持勝率？由於目前處於景氣循環末端，且美國降息聲浪起，根據過去經驗，降息前一年提前佈局投資級美債，勝率 100%，平均報酬率近 3 成，而且投資級美債具有低波動、收益來源穩健的特性，將其納入投資組合，報酬更勝存股，還可強化資產耐震度，很適合存股族長期規劃退休金或儲存第一桶金。

美國投資級債擄獲法人心 列為長期核心資產

美國投資級債歷史悠久，市場結構完整，規模亦冠居全球，彭博巴克萊全球投資級債指數中，美國投資級債市值為 5.37 兆美元，市場占比高達 55%，每年平均發行規模為 1.16 兆美元，日均成交規模則達 223 億美元。由於美國投資級債交易量大、流動性與安全性佳，表現及收益亦屬穩健，因而深受機構法人喜愛，各國央行、大型金融機構、保險公司等法人機構持有人佔 90%，個別投資者僅約占 10%。



美國投資級債被法人列為長期核心資產，保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅分析，主要是波動低及提供穩健現金流，不會因為市場變化太大，使得整體報酬率及價格與預期產生明顯落差，因此，很適合追求長期穩定收益的族群，希望擁有可預見的現金流及報酬，做為未來創業、教育金、退休金等理財規劃，以及房貸、車貸等債務償付之用。

就天時 (全球景氣趨緩)、地利 (美國企業穩健)、人和 (美聯準會降息濃厚) 來說，目前正是入手美國投資級債的好時機。毛宗毅指出，根據過去經驗，升息尾聲、降息開啟之際，進場布局美國投資等級債，平均勝率及獲利表現均佳。加上值此景氣循環末週期，市場波動度大，而美國投資級債具有低波動特性，且與其他風險性資產關聯性低，可以降低投資組合的波動度及風險性。更何況，今年景氣放緩且不確定因素仍存，建議風險性資產獲利了結後，將資金轉入較為穩健的美國投資等級債。

美國投資級債比存股更優

長期低利率環境使然，近年來台灣掀起了存股風潮，尋找高殖利率股票做為投資標的，但要找到配息穩定的標的並不容易，也未必都能夠快速填息，恐將產生資本利損，領了息收卻賠了本金，得不償失。反觀美國投資級債，長期年化報酬率及收益穩定度皆優於股票，足以媲美存股效果。

美國投資級債能夠歷經多空考驗，長線報酬驚人，比美股還好，根據 Bloomberg 資料顯示，過去 20 年，美國投資級債累積報酬率高達 197.8%，打敗全球股市 (136.7%) 及美股 (180.7%)，雖然報酬率不如美國高收益債，風險卻比它低，美國投資級債波動度僅為 5.3%，高收益債波動度卻高達 9.2%。

對於存股控來說，源源不絕的穩定現金流是首要考量，就收益穩定度來看，過去 20 年，美國投資級債年化報酬為 5.86%，高於美股 (5.5%)，報酬來源也比美股穩定。美國投資級債整體收益，債息貢獻度高達 94%，資本利得僅佔 6%；反觀美股整體收益，資本利得貢獻度高達 60%，股息約佔 4 成，顯示美股收益容易受到股價漲跌影響，相較之下，美國投資級債的收益來源甚為穩定。此外存股控更希望「睡著也能賺錢」，美國投資等級債不管何時進場，都能擁有穩健收益，勝率超過 85%，遭逢市場亂流也相對抗跌，無需憂心進場時機。



台灣漸趨高齡化，且所得替代率不高，許多人開始自籌退休金，這也是近幾年存股概念盛行之因，希望離開職場後，仍擁有穩定現金流，過上樂活人生。由於退休屬於長期規劃，目前台股股利率約為 4.3%，而美國投資級債長期年化報酬率近 6%，而且 9 成以上的收益來源為債息，相當穩健，可以滿足存股族固定的現金流需求，做為退休金或者人生階段性理財之用。