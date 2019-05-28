【統一投信】美股盤整 看好電商、雲端以及影音串流

美中貿易衝突升溫，加上英國硬脫歐機率大增，且美國公布經濟數據不如預期，投資人再度面對全球景氣需重新評估的難題。統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國和中國目前處於僵持狀態，雙方都尚未有放軟重啟協商跡象，可能要到 6 月底 G20 高峰會才有較明朗態勢，短期內，在不確定因素仍多的情境下，投資人仍會偏保守，預期美股也將維持盤整格局。

美國上週公布的數據，令市場擔憂美國經濟成長放緩，其中市場視為先行指標的數據包括：4 月耐久財訂單下降 2.1%，主因波音飛機與新車及卡車的需求下降，扣除運輸則是與上月持平。而 4 月資本財新訂單非國防（飛機除外）月跌 0.9％，為 4 個月來首度下跌。另外，5 月份 Markit 美國製造業採購經理人指數由上月的 52.6 下滑至 50.6，服務業採購經理人指數也從 53 下滑至 50.9，雙雙不如預期。

袁永騰指出，美中貿易戰升級擴展至科技戰，全球供應鏈面臨大整理，在調整過程中，美國的晶片廠商也受到一些影響，但這個部份對美國總體經濟影響不大，從上週美股各大指數跌勢可看出，道瓊及標普 500 指數跌幅有限，以晶片股及硬體設備股占多數的費城半導體指數跌勢就較重。

不過，一旦美國正準備中的 3,250 億美元中國商品也開始加徵關稅，如此一來幾乎是民生消費品、電子消費品皆大致涵蓋進去，對美國終端消費的負面影響會逐漸顯現，美國本身的經濟成長動能也會放緩，且下半年的通膨壓力也可能隨之上升，近期的美股跌勢已在反映此預期。

觀察現階段資產布局，袁永騰表示，全球主動式基金經理人為了避險，近期減碼風險性資產、轉進美國公債，而投資人普遍預期在美中貿易戰拉長戰線的影響下，美國會是相對較佳的選擇，因此全球被動式 ETF 資金持續流入美國。

袁永騰表示，在這波美中衝突下，預估美股各產業類股受影響程度不一，科技產業以軟體開發業者相對優於硬體設備商，相對看好仍維持穩健成長的電子商務、雲端相關，而在景氣渾沌不明的氣氛下，「追劇」或將成為紓壓的療癒小確幸，持續看好全球影音串流平台。

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