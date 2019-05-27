【豐銀投顧】無量多空皆難為 橫盤整理再一週

◆盤勢分析

台幣上週的狂貶代表資金不斷的轉出，這對以外幣計價的歐美系外資而言是很傷的一件事，特別是可以拿來當台幣的避險工具實在少之又少，流動性也不大。所以針對台幣的匯率避險成本也相當的高，這就是為什麼我們可以看到每次有股災時，台股總是跌的比別人慘的原因。最近為什麼技術分析都不準？其實就是中美貿易大戰涉及的是國家利益的衝突，竟然層級如此之高，就豈是一朝一夕就能解決？不過現在再來談說要小心、要保守，這已經晚了。難道中美貿易大戰了全球股市就不會漲了嗎？或是說，難道中美達成某種協議，全球股市就沒有其他風險？很多事情不要太直線思考，因為大家都知道的利空往往就不是利空。

猶記得二年前 2 月，國內不少媒體嘲笑台灣、爭捧南韓。說南韓簽了很多的 FTA(自由貿易協定)，還有人斷言台灣將會完蛋。好笑的是今天我們回過頭來看，這二年來台北股市竟然還比南韓股市報酬率還高！事情怎麼會這個樣子？照理說不是簽越多的 FTA 會有利嗎？怎麼經濟、股市都沒有在南韓反應出來呢？可見得，有許多事情不是像我們想像的那樣，不可一概而論。

美元指數短期間不會再走強下去，因此上週末我們看到新興市場國家的貨幣開始止貶，這對台股而言當然是一件好事。筆者認為短期內台股應該會以 10300 點為主軸做橫向整理，用時間來慢慢消化這段間的賣壓。未來年線、季線都會下彎，沒有必要再去討論有沒有壓、有沒有守的問題。一言以蔽之！國際的事就國際解決。造成台股這一波回檔的原因是國際因素，那就要國際因素解決。如果國際因素沒有重大變化，那就是等一週後，月線扣抵價開始往扣抵，而月線卻能開始止穩，再搭配日漸漸穩定下來的動能，反彈行情應該是可以期待的。祝大家操作順利！



豐銀投顧 李世新 分析師