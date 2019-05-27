【華冠投顧】最新資料防空指揮部-恭喜天公二型-4401東隆興+8%!發射成功!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、5457 宣德、6533 晶心科

台股盤勢分析:

只欠東風

在國際股市止穩下，台北股市早盤小漲 + 15 點開出，可惜在台積電的壓抑下，指數在 9：30 後由紅翻黑；全場指數就在平盤附近遊走，終場小漲 + 5 點作收，收在 10334 點，成交量 920 億。

今天在三大法人同步賣超 - 57 億下，台股可以維持在紅盤作收… 顯然這支看不見手，對多頭決心依舊不離不棄。基本上台股整體結構已經沒有太大分析空間… 一如我們先前所言，外資已經在 10400 點附近大賣 850 億；顯然黑手的頭已經洗下去了，預料『消息面』利空淡化後，台股隨時會出現報復性強彈。

因此，今天在台積電的壓抑下，指數僅僅小漲 + 5 點作收；只能形容目前的台股就是一個『壓縮的小皮球』，只要台積電的賣壓縮手，本周多頭目前還是…『重返季線』!! 籌碼面已經萬事俱備…『只欠東風』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4401 東隆興、2201 裕隆、1736 喬山、3703 欣陸、2520 冠德、2732 六角、3083 網龍… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2231 為升、6147 頎邦、8046 南電、6213 聯茂、6462 神盾、1809 中釉… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。