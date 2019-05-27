【華冠投顧】傳產營建股出頭天，台股守住10300點

華冠投顧 2019年5月27號16點53分

美股上週五漲跌互見，大盤指數開高量縮震盪上漲 5 點，收 10334 點，成交量 920 億元，價漲量縮格局。

政府護盤，護金融與傳產股，電子股破低，OTC 破底，不過提醒大家... 千萬別去想政府基金護盤，就是股市救命符，再說護的股票通常是她們自己的，跟您的股票無關...... 我們做股票不能靠政府，不能賭，亂拼或撈底，十賭九輸，必須對的時間做對的事，穩健操作才能真正賺錢，今日漲金融與傳產股，多跟投資人無關，因為大部分投資電子股，今日但多電子股輪跌. 破底... 不好賺.... 很多投資朋友股票套牢在電子股.... 強勢股多在傳產股，穩盤功臣，營建的冠德 (2520) ，國健 (2501)，京城 (2524)，皇翔 (2545) ，華固 (2548)，日勝生 (2547) ，台開 (2841) ，隆大 (5519) ，長虹 (5534) 等成為資金流入的避風港

機會是跌出來的，大盤連跌三周，目前大盤一好三壞! 一好: 新台幣止貶回升，三壞: 1. 股王大立光破低，台積電跌，電子股破低，OTC 破底，很多中小型股票破低 2. 量縮不足千億，量趨勢向下未轉強，上檔壓力未突破 3. 外資續賣 46.8 億元。風險未除，仍須提高警覺，持盈保泰，等待確認時機再出擊。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估