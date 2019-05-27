【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國費半指數再度下跌，拖累今日台股電子族群，聯發科領跌ＩＣ設計類股，另外大立光盤中更是一度重挫超過５％，雖然尾盤收斂跌幅，但收盤仍有超過２％跌幅，台積電也下跌近１％，使得全日電子指數表現疲弱，在營建紡織支撐傳產類股，以及金融股反彈下，加權指數收盤微漲 0.06%。

《國際金融市場焦點分析》

中國 1-4 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額 18129.4 億元，同比下降 3.4%，加上繼 SD 記憶卡標準的 SD 協會將華為剔除會員名單後，無線網路認證組織 Wi-Fi 聯盟也暫時限制華為參與該組織的活動，中國股市週一早盤因此表現疲弱，滬深兩市三大指數震盪走低，不過鄰近午盤券商、芯片股強勢崛起，帶動各行業板塊陸續走高，午後創業板擴大漲幅至 3%，上証指數也有逾１％漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普表示，中美雙方將有望達成很好的協議，重燃市場對於貿易談判的信心，加上受到美國房屋銷售數據表現不佳，及美國耐久財訂單走跌影響，帶動美元指數回檔，市場風險偏好升溫，推升輕原油期貨及布侖特原油期貨走勢；農產品產地出現豪大雨，市場擔憂農作物將有可能被淹沒影響，帶動玉米及小麥期貨同步大漲超過 3.5%。

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