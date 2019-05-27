【永豐期貨】台指選擇權盤後－台幣升值7分 股市量縮小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 9 點至 10332 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 2.13 點，電子期正價差縮至 0.1 點，金融期轉為逆價差 - 0.02 點。現貨部分，三大法人賣超 57.79 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 793 口至 10724 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1199 口至 44168 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4244 口至 10337 口。

週五美股三大指數出現跌深反彈，帶動週一日韓股市開盤後呈現緩步走高，激勵加權指數跳高開出，除了台積電跳高開出帶動台股挑戰上檔 5 日線反壓，然而台積電 9:10 之後就開始收斂漲幅並跌落平盤下，所幸國泰金、富邦金、台塑化等金融傳產股普遍呈現穩步走高，讓指數震盪後仍收於平盤上，終場加權指數小漲 5.85 點或 0.06%，收在 10334.13 點，成交量能下降 108.88 億至 921.7 億。整體而言，台股日 K 量縮震盪留上下影線，顯示多空漸漸轉為觀望狀態，雖然外資仍持續賣超，截至今天共連 14 日賣超，但力道似乎有略微減少，加上週一台幣升值 7 分，建議此時可採取觀望態度，觀望未來資金是否有回流台股的跡象。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10300~10500 縮窄至 10300~10450 點，顯示上檔壓力區下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 降至 1.07。VIX 指數下降 0.09 至 16.12。整體選擇權部位呈現中性架構。 (永豐期貨研調)



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