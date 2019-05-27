歐洲下半年景氣能撥雲見日嗎？數據矛盾讓德拉吉頭好痛

歐洲經濟狀況到底能不能在今年下半展開復甦？歐元區的經濟數據程現出矛盾現象，央行官員們對於如何應對也意見兩歧，但歐洲央行會議召開在即，總裁德拉吉 (Mario Draghi) 德拉吉只剩幾天時間來判斷情況，好讓官員會決定究竟要不要繼續採取刺激措施。

歐洲央行管理委員會 (Governing Council) 將於下周召開會議，德拉吉將在會中公布歐元區展望，市場也關注，歐洲下半年景氣到底如何？

經濟數據兩樣情

從上周公布的前次會議紀錄中，可以發現，部份官員對他們 4 月份做出的決策已失去信心。而數據的表現背道而馳：調查與市場指標展現的是投資人情緒惡化，但 GDP 與家庭消費卻顯示經濟有所復甦。

市場對歐元區通膨預期是下滑的 (圖: Bloomberg)

荷蘭銀行經濟學家分析，整體來看，歐洲成長低於趨勢線，但更重要的問題是歐洲央行會如何應對，「會議紀錄顯示，他們也對這麼低的通膨預期感到很掙扎。」資深經濟學家 Aline Schuiling 說。

市場對通膨的預估值，是投資人對於歐洲央行信心的重要衡量指標。雖然歐元區 4 月的綜合通膨與核心通膨都高於預期，但市場對通膨前景的看法卻愈來愈差。

如此奇怪的現象，從德國數據也可略窺一二。德國是歐元區最大經濟體，但它受困於國內汽車產業問題以及國際貿易緊張局勢影響，近期對歐元區並沒做出什麼貢獻。企業信心非常低迷，是自 2014 年以來最疲弱，但第 1 季的家庭消費卻是 8 年來跳升最多，而出口也意外強勁。

不管是德國還是歐元區整體未來的發展，都端看製造業的問題會不會延燒到服務業。目前觀察，歐元區製造業和服務業採購經理人指數有所出入，而失業率下降，意味著人們有更多錢可以消費。但隱憂是 5 月歐元區服務業 PMI 意外下降 0.3，來到 52.5。

歐洲央行未來還會降息嗎

本次歐洲央行委員會，將會討論新一輪於 9 月開始的銀行長期貸款定價。部分官員傾向於採用較寬鬆的條件以增加經濟刺激，但也有部分官員認為差不多是該收緊貸款條件，讓銀行漸漸不要再依賴央行的時候了。

雖然半年前才好不容易停止，但歐洲央行可用的有力工具，可能也包括重啟量化寬鬆。又或者是用某種方法降息，讓歐洲央行政策利率打破史上最低的 -0.4% 紀錄。而市場對於歐洲央行可能在明年再度降息的預期，有逐漸提升的趨勢。

如果歐洲央行真的要考慮降息，可能也要連帶考慮銀行的「分層措施」，以免有些銀行因為負利率因素而不願意放款。德拉吉曾經呼籲採取較溫和的措施，但委員會官員們似乎興趣缺缺。

官員們有可能打算將低利率現況維持更長一段時間，這會讓今年 11 月開始接手的新任歐洲央行總裁面臨更加棘手的情況。

歐洲央行目前的決定，是至少在今年年底之前，都會維持目前的低利率。

投資機構對歐洲經濟的預則多是基於這個假設，然而整體前景並不是很樂觀。本周將有歐洲區經濟數據出爐，通膨與失業率則要在下周 6 月 6 日會議前才會得知。