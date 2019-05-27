IDC：華為禁令打擊 手機銷量低迷 5G網路發展受阻

根據市場調研機構 IDC 統計，今年手機出貨量，較去年同期下滑 6.6%，而上一季度手機出貨量，也較去年同期減少 4.9%，在此情況下，業者想推動 5G 網路發展，恐面臨更多困難。

面對全球手機銷量趨緩，手機大廠嘗試效法三星，推出新款折疊手機，或 5G 網路手機，但此舉仍無法促進手機買氣，主要原因在於，消費者對高價的 5G 手機望之卻步。

三星在今年初推出了價值近 2000 美元的 Galaxy Fold 可折疊智能手機，但由於螢幕故障，被迫延遲上市；另一方面，華為也宣布推出售價約 2600 美元的折疊手機。

CNBC 街訪民眾發現，多數消費者較偏好原本慣用的手機，且不認為需要為了 5G 網路多花錢。

CCS Insight 研究主管 Ben Wood 說道，手機大廠押注在 5G 高速網路的成本太高，卻未預期，消費者對於網路速度一事，仍滿足與現有方案，且當前各家手機功能相似，外觀也幾乎相同，對消費者而言，並沒有太大的動機，去購買高價位的新款手機。

目前全球已推出 5G 網路服務的國家及業者，包括韓國的三大電信和美國 Verizon，中國與日本也緊追在後。

而遭美國禁令影響的華為，市場預估，今年手機出貨量至多下滑 25%，若情況持續惡化，華為手機恐從市面上消失。