美中貿易協議難達陣 瑞銀：雙方承受的經濟痛苦還不夠

美中貿易戰愈演愈烈，雙方遲遲無法達成貿易協議；對此，瑞銀 (UBS) 認為，雖然貿易爭端持續升級，但美中兩國皆未發生嚴重經濟衰退，在「痛苦程度不夠」的情況下，於短期內達成貿易協議的動機，也相對較弱。

5 月初，美國總統川普宣布，對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

目前正在日本訪問的川普，今 (27) 日稍早對媒體宣稱，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」。

瑞銀亞太區首席投資總監 Min Lan Tan 在接受 CNBC 採訪時表示，美中貿易緊張情勢，已再度升級，但在這個時間點，兩國所承受的痛苦，仍不足以迫使他們達成協議。

Min Lan Tan 指出，「觀察美國就能發現，其經濟表現極為強勁；至於中國，我們知道，他們至少能維持經濟穩定。」

然而，「痛苦程度不夠」，不代表美中兩國沒有達成協議的動機；Min Lan Tan 強調，川普打算爭取連任 (美國總統大選將於 2020 年登場)，中國國家主席習近平則希望消除經濟不確定性，「感覺上，雙方可能會在 2020 年之前，達成協議。」

Min Lan Tan 也說，無論最後美中達成何種形式的貿易協議，在北京當局眼中，都必須被視為「雙贏」結果，而非美國成功抑制中國崛起。