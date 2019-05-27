日本央行總裁警告 全球經濟面臨高度不確定性

日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 在週一 (27 日) 表示，由於中美貿易戰加劇、中國經濟放緩以及英國脫歐的談判延宕等原因，全球經濟前景面臨高度的不確定性，並存在著極大的下行風險。

黑田東彥在今日的研討會上表示，全球經濟「有很高的不確定性，而且下行風險很大」。同時他也表示，單是雙邊貿易措施並無法解決這種不平衡問題，在今年 6 月 8 日到 6 月 9 日舉辦的 G20 峰會中將會討論這項全球經濟失衡的問題。

不過，從積極面來看，他認為新興市場經濟體資本外流和廣泛貨幣貶值的擔憂已經有所緩解。

黑田東彥認為，長期性的財政穩定對全球經濟穩定是必要的，不過貿易順逆差的好與不好，以及理想的經常帳收支平衡則是因各國而異。他表示：「作為 G20 的主席國，我們將在會議上引領政策討論，提供所有相關的資訊並對全球經濟狀況進行適當評估。」

日本近年來與中國等亞洲地區的貿易額大幅成長，黑田東彥的此番評論正值美國與中國之間日趨緊張的貿易戰之際，川普發動貿易戰以試圖降低美國的貿易逆差，並且改變美國政府認為不公平的貿易做法。

日本和美國正在就雙邊貿易協定進行談判。目前人在日本進行國事訪問的美國總統川普就在會議中明確表示，他對於日本對美國的貿易順差 680 億美元不滿，其中大部分來自汽車的出口。