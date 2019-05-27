〈川普東京行〉3分鐘掌握：美日高峰會 川普、安倍究竟說了什麼？

美日兩國元首在週一 (27 日)，於日本東京的迎賓館赤坂離宮進行了會談。兩國元首及代表們，在共進午餐並進行元首單獨會談，以及部長級會談後，在約兩個多小時之後結束。

美日兩國元首在週一 (27 日)，於日本東京的迎賓館赤坂離宮進行了會談。(圖片：AFP)

在當地時間下午 3 點過後，日本首相安倍晉三及美國總統川普，在迎賓館赤坂離宮召開了共同記者會。雙方的發言重點整理如下。

美國總統川普：

美日同盟是安定的基礎。

期待金正恩能改變北韓。

協助日本強化防衛能力。

努力削減對日貿易赤字。

協助維護朝鮮半島和平。

未來與中國的貿易關係應會好轉。

美國農民尋求公平的競爭。

日本首相安倍晉三：

日美同盟的羈絆，沒有動搖。

在北韓問題方面，日美立場完全一致。

為實現日本與北韓的首腦會談，美國總統川普「全面支持，在各項支援上將不計代價」。

日本與北韓的首腦會談，在目前尚無具體時間表。

貿易談判方面，為早日提出成果，日美雙方一致同意加速議論腳步。

為了緩和緊張的伊朗情勢，將完成應負的責任。

在美中貿易摩擦上，期盼兩國能透過對話來解決。

而在有關 6 月將於日本大阪舉行的 G20 峰會，安倍晉三表示，為了峰會的成功，日美的合作是不可或缺的。將繼續與美國總統川普進行密切合作。

他也提到，為了實現自由開放的印度太平洋，今後日美也將共同攜手，朝著這個彼此的願景，努力向前邁進。

安倍也向川普強調，在 4 月的日美首腦會談後，日本企業在短短的一個月，就對美國增加了 10 億美元的投資。這對兩國來說，是雙贏的局面。

另一方面，美國總統川普則表示，在貿易協議上，應於近期內就會有消息來向外界發表。日本向美國購買了 105 架的 F35 戰鬥機，也將擁有世界上最強大的空軍。川普將在 28 日造訪橫須賀美軍基地，他本人也代表駐日美軍及其眷屬們，向日本表達感謝之意。