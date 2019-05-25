美日高峰會談週末登場！川普今晚抵日 先會見日本財經界

美國總統川普偕同夫人梅蘭妮亞，在週六 (25 日) 傍晚抵達日本東京羽田機場。此次是川普總統繼 2017 年 11 月之後的第二次訪日，也是日本在 2019 年 5 月 1 日邁入令和時代後的，第一位訪日外國元首。預計在 27 日，將會見日本德仁天皇及皇后。

川普在 25 日晚間，與日本經濟領袖們進行晚餐會。(圖片：AFP)

美國總統川普在 25 日晚間抵達日本東京後，隨即在美國駐日大使官邸，與日本約 30 位經濟領袖們進行餐會。川普在一開始，立即提到了貿易不平衡的問題。他說道「希望在今後幾個月內，能有幾個大消息可對外發表」。

根據美國大使館表示，出席當晚餐會的日本財經界人士有，豐田汽車 (7203-JP) 的豐田章男社長、軟銀集團 SBG(9984-JP) 的孫正義社長、日立製作所 (6501-JP) 的東原敏昭社長等重量級人士。

而在目前美日貿易談判焦點的汽車業界方面，日產汽車 (7201-JP) 的西川廣人社長兼 CEO，還有本田 (7267-JP)、馬自達 (7261-JP)、速霸陸 (7270-JP) 等汽車公司的經營首腦們，也都出席了當晚的餐會。

川普總統在見到豐田汽車社長豐田章男時，就對著他說「沒人可以勝過你，只有你自己」。日前豐田章男對於美方的「汽車進口會對美國國安造成危害」說法，發表了非常嚴苛的言論。

川普總統在晚餐會上，稱讚在座的嘉賓是「世界上最偉大的商界男性與商界女性」，並讚許他們是「在美國的非凡投資家」。

此外，川普總統還說道「美國與日本，在朝著能對兩國賦予恩惠的兩國間貿易合意上，正努力的進行協商。日本在多年以來，可說是一直站在有利的狀況中」。「相信在今後會變得更為公平。希望在今後幾個月內，能有幾個大消息可對外發表」他補充說道。

川普這次的訪日行程，將於 28 日當天結束。期間中，將與日本首相安倍晉三在東京郊區打小白球，並且欣賞日本國粹的相撲比賽。而兩國首腦，則將在 27 日時舉行首腦會談。川普在 28 日時，也預定在日本神奈川縣的橫須賀美軍基地，針對美日同盟的重要性發表演說。