川普週六東京行！日本官員：應不會解決汽車關稅問題

彭博報導，據一位日本官員透露，在本週末於日本東京展開的，美國總統川普與日本首相安倍晉三的會談中，牽扯到日本汽車進口關稅的貿易糾紛問題，應該不太可能獲得解決。

日本在華府大使館的公共事務部長 Takehiro Shimada，在週四向彭博社記者表示「我不認為他們在此次高峰會談上，會找到最後的解決方案」。他另補充說道，希望兩國領袖能夠「在加速談判的重要性上作出確認」，以開創一個「雙贏」的協議。

日本首相安倍晉三在 2019 年 4 月時，在華府與美國總統川普會面。 (圖片：AFP)

此外，在週三時，一位美國官員在貿易展望上輕描淡寫，表示那並非此次為期四天拜訪行程的重點，而是在於美日密切關係的象徵上。在討論到川普的計畫時，該名不願透露姓名的官員表示「總統在與安倍的對話上，打算促進雙邊自由且公平的貿易」。

川普在上週表示，進口汽車會對美國的國家安全造成威脅，不過他也宣布，在日本及其他國家的汽車進口與零件的進口關稅執行上，將會延緩 180 天，在談判上施壓。川普將在週五啟程前往東京，此行將試圖削減在對日貿易上的逆差。

根據日本富士新聞網的說法，預計日本經濟財政大臣茂木敏充，與美國貿易代表署 (USTR) 代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，將會在週六舉行部長級會談。

美國總統川普，也將是日本德仁天皇在今年 5 月 1 日登基以來，首位拜訪日本的外國領導人。而在本週日，川普與安倍將在東京郊區打小白球、觀賞相撲比賽，兩國元首伉儷也將會在一家居酒屋進行非正式的晚餐會。

安倍在今年 4 月拜訪白宮時，川普曾經表示「預期談判的進展將會相當快速，或許我到了那裏 (東京) 時，我們可以在那裏進行簽署」。